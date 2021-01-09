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Москва

На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек 

РИА Новости 17 минут назад
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились в общей сложности 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа, передает местный портал Detik.

"Министр транспорта Буди Карья Сумади подтвердил, что потерявший связь самолет Sriwijaya Air SJ182 потерпел крушение.

По его словам, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа", — сообщил портал.

Ранее стало известно, что крушение пассажирского самолета произошло близ острова Лаки.
СМИ сообщили о взрывах на борту разбившегося Boeing в Индонезии
Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.
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