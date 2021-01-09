На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек 

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились в общей сложности 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа, передает местный портал Detik.

"Министр транспорта Буди Карья Сумади подтвердил, что потерявший связь самолет Sriwijaya Air SJ182 потерпел крушение.

По его словам, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа", — сообщил портал.

Ранее стало известно, что крушение пассажирского самолета произошло близ острова Лаки.

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.