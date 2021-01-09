Житель Екатеринбурга отрезал пальцы случайной прохожей 

Екатеринбурге мужчина напал на женщину и отрезал ей два пальца. По предварительной информации, это произошло, когда он пытался отобрать у неё сумку.

В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что подтверждений тому, что мужчина покалечил женщину ради ограбления, пока нет. По данным URA.RU, инцидент произошёл вечером 8 января. Нанеся по пальцам женщины удар ножом, злоумышленник скрылся, бросив своё орудие на месте происшествия.

Попытка грабежа пока не подтверждается, — заявили в МВД.

На данный момент сотрудники 14-го отдела полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств и всех участников инцидента. От результатов проверки будет зависеть процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские Москвы проводят доследственную проверку по сообщению 12-летней девочки. Она заявила, что отчим избил её ремнём и отрезал прядь волос. Сотрудники полиции приехали по указанному девочкой адресу, но взрослых в этот момент дома не оказалось. Ведётся доследственная проверка.