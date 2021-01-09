Пассажирский Boeing пропал с радаров через 4 минуты после вылета из Джакарты 

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Пассажирский Boeing 737-500 вылетел из аэропорта Джакарты , набрал высоту и исчез над морем. Такую картину рисует сайт системы отслеживания полетов FlightRadar24

Рейс SJ182 пропал с радаров вскоре после взлета. Самолет потерял высоту более 10 000 футов менее чем за минуту.

Траектория полета боинга заканчивается у побережья к северу от Джакарты.

«Сигнал рейса № SJ182 был потерян в 07:40:27. Рейс выполнялся из Джакарты в Понтианак», — сообщает сайт.

Известно, что речь идет о Боинг 737 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту самолёта находилось, по разным данным, от 50 до 100 пассажиров. Среди них есть дети. Началась поисково-спасательная операция.

По сообщениям индонезийских СМИ, самолет Sriwijaya Air потерял связь вскоре после вылета из столицы Индонезии Джакарты в субботу. С лайнером нет связи.