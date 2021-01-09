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При хлопке газа в доме в Крыму пострадали три человека 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
При взрыве в жилом доме в Крыму пострадали три человека
Фото: РИА Новости
В одном из домов в селе Межводном Черноморского района Крыма произошел хлопок газа, из-под завалов извлекли трех пострадавших. сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Трое пострадавших были спасены личным составом федеральной противопожарной службы из-под завалов. В данный момент проводят разбор конструкций, и будет проводиться экспертиза для выявления причин происшествия», — передает сообщение ведомства ТАСС.

В региональном МЧС уточнили, что хлопок произошел в частном доме площадью около 90 квадратных метров. У пострадавших в основном ожоги, их доставили в черноморскую центральную районную больницу. «Прибыла газовая служба. Перекрыт газовод на двух улицах. По информации Единой дежурной диспетчерской службы Черноморского района, там 60 абонентов», — добавил представитель ведомства.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Красноярский Край , Республика Крым
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