При взрыве в жилом доме в Крыму пострадали три человека

В одном из домов в селе Межводном Черноморского района Крыма произошел хлопок газа, из-под завалов извлекли трех пострадавших. сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Трое пострадавших были спасены личным составом федеральной противопожарной службы из-под завалов. В данный момент проводят разбор конструкций, и будет проводиться экспертиза для выявления причин происшествия», — передает сообщение ведомства ТАСС.

В региональном МЧС уточнили, что хлопок произошел в частном доме площадью около 90 квадратных метров. У пострадавших в основном ожоги, их доставили в черноморскую центральную районную больницу. «Прибыла газовая служба. Перекрыт газовод на двух улицах. По информации Единой дежурной диспетчерской службы Черноморского района, там 60 абонентов», — добавил представитель ведомства.