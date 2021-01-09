ТК «Звезда»: последние новости

В МЧС рассказали подробности ЧП на горнолыжной базе в Норильске

Уголовное дело возбуждено по факту смерти туристки из-за лавины в Норильске

Офицер ВМС Южной Кореи пропал без вести в море недалеко от КНДР