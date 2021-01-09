В результате схода лавины в Норильске погиб ребенок

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Волонтер Максим Инихов, участвующий в поисковой операции после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске , сообщил о том, что спасатели обнаружили погибшего ребенка. Об этом передает ТАСС

По словам Инихова, тело полуторагодовалого ребенка было найдено под снежной массой.

Волонтер также сообщил о первой погибшей в результате стихийного бедствия. В МЧС подтвердили информацию об обнаружении женщины без признаков жизни.

Отмечалось, что под снегом оставались муж погибшей Влад Попов и их полуторагодовалый сын. Как передавал Telegram -канал Mash, ранее обнаруженный спасателями подросток является старшим сыном этой семьи.