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МЧС направило дополнительные силы на место схода лавины в Норильске 

RT на русском и ещё 3 55 минут назад
МЧС направило дополнительные силы в Норильск
Фото: РИА Новости
Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю.

«Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве также уточнили, что на место происшествия на самолёте Ан-74 вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек.
Ранее сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом ещё могут быть люди.
Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.
В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.
Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия.
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Происшествия , МЧС , СКР , РИА Новости , Алтайский Край , Красноярский Край , Норильск , Сибирский
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