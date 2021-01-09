МЧС направило дополнительные силы в Норильск

Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю.

«Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве также уточнили, что на место происшествия на самолёте Ан-74 вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек.

Ранее сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом ещё могут быть люди.

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка