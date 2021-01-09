Погода на месте схода лавины в Норильске ухудшается 

Погодные условия на месте схода лавины в Норильске ухудшаются, а метель усиливается, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов.

"Количество волонтеров увеличилось, погодные условия ухудшаются, метель становится сильнее — видимость сократилась", — сказал Панферов в эфире телеканала "Россия 24".

В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. Их количество уточняется.