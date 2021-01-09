На месте схода лавины в Норильске найдено тело женщины

"В 3.22 обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении ведомства.

В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины. В результате снегом засыпало пять домов с людьми. В региональном главке МЧС подчеркнули, что к месту происшествия направили силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда спасательного ведомства.

В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. Пострадавшего госпитализировали. По информации спасателей, под снегом еще могут находиться люди.

Уточняется, что поисковые работы осложнены температурой -23 градуса и метелью. Изначально на месте работали более 200 человек и 18 единиц техники, впоследствии пресс-служба управления МЧС Красноярского края сообщила о решении направить дополнительные силы и средства: тридцать человек и семь единиц техники. Кроме того, отмечается, что место происшествия также вылетел начальник регионального главка МЧС.