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На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
На месте схода лавины в Норильске найдено тело женщины
Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю
На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины, сообщает МЧС России.

"В 3.22 обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении ведомства.

В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины. В результате снегом засыпало пять домов с людьми. В региональном главке МЧС подчеркнули, что к месту происшествия направили силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда спасательного ведомства.
В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. Пострадавшего госпитализировали. По информации спасателей, под снегом еще могут находиться люди.
Уточняется, что поисковые работы осложнены температурой -23 градуса и метелью. Изначально на месте работали более 200 человек и 18 единиц техники, впоследствии пресс-служба управления МЧС Красноярского края сообщила о решении направить дополнительные силы и средства: тридцать человек и семь единиц техники. Кроме того, отмечается, что место происшествия также вылетел начальник регионального главка МЧС.
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Происшествия , МЧС , Красноярский Край , Норильск
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