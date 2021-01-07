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Москва

Пожара произошел на парковке возле ТЦ на юге Москвы 

ТАСС 1 час назад
Пожара произошел на парковке возле ТЦ на юге Москвы
Фото: ТАСС
Медицинская помощь потребовалась одному человеку в результате пожара на многоуровней парковке возле торгового центра "Авентура" в Северном Чертанове на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате пожара за медицинской помощью обратился один человек", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в данный момент удалось локализовать распространение огня.
Вечером в четверг в Северном Чертанове на подземной парковке у ТЦ "Авентура" загорелся автомобиль. На месте происшествия наблюдается плотное задымление.

"Паркинг, где загорелась машина, находится возле торгового центра. Относится ли он к нему пока не известно", — уточнил источник.

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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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