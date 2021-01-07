Пожара произошел на парковке возле ТЦ на юге Москвы 

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Медицинская помощь потребовалась одному человеку в результате пожара на многоуровней парковке возле торгового центра "Авентура" в Северном Чертанове на юге Москвы . Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате пожара за медицинской помощью обратился один человек", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в данный момент удалось локализовать распространение огня.

Вечером в четверг в Северном Чертанове на подземной парковке у ТЦ "Авентура" загорелся автомобиль. На месте происшествия наблюдается плотное задымление.