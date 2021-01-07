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Москва

Пенсионерка выбросила убитую ей внучку в мусорный бак 

News.ru 58 минут назад
Пенсионерка убила внучку и выбросила в мусорный бак
Фото: perm.sledcom.ru
Родная бабушка убила свою новорождённую внучку и выбросила тело младенца в мусорный бак. Чудовищное преступление произошло на территории города Чернушка, что находится в Пермском крае. Об этом в четверг, 7 января, журналистам сообщили представители пресс-службы регионального СУ СК РФ.
Отмечается, что в отношении пожилой женщины силовики уже завели уголовное дело по факту произошедшего. В настоящий момент она находится в СИЗО.
Как рассказали в СУ СК, девочку родила 37-летняя дочь старушки-преступницы. Бабушка (её мотивы не уточняются) убила внучку. Тело младенца она выбросила в мусорный бак.
Для убийства пенсионерка использовала вещество, которое «применяется в кулинарии», передаёт «Комсомольская правда».
Как ранее писал NEWS.ru, пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийстве и расчленении трёх человек, скончалась в Хабаровском крае.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Женщина скончалась в больнице № 10 рано утром 29 декабря, не дождавшись приговора за убийства.
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Происшествия , СКР , ФСИН , Комсомольская правда
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