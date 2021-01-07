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Москва

Два взрывных устройства обезвредили в центре Вашингтона 

Вечерняя Москва 9 минут назад
Два взрывных устройства обезвредили в центре Вашингтона
Фото: NASA / Joel Kowsky
Два взрывных устройства обезвредили в центре Вашингтона, одно из них — в комплексе зданий Капитолия. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.
Уточняется, что одно устройство обнаружили в здании Национального комитета Республиканской партии, а второе — в комплексе зданий Капитолия.
Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.
Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
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Происшествия , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , США
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