Два взрывных устройства обезвредили в центре Вашингтона, одно из них — в комплексе зданий Капитолия. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.

Уточняется, что одно устройство обнаружили в здании Национального комитета Республиканской партии , а второе — в комплексе зданий Капитолия.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.