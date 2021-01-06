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На Украине задержали Гитлера 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
На Украине задержали главу неонацистской группы по имени Гитлер
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины прекратила деятельность неонацистской группы и задержала в Киеве ее предводителя по прозвищу Гитлер, сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Участники группы были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, а их главарь распространял инструкции по совершению терактов, рассказали в СБУ.

"Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть массового распространения материалов, в частности "манифеста" Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве", — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что "манифест" специально перевели на украинский и русский языки и распространяли в виде печатного издания.
Правоохранители получили доказательства причастности Гитлера к преступной деятельности, изъяли печатные издания запрещенной литературы и неонацистскую символику. Его подозревают в совершении преступления по статье "Публичные призывы к совершению террористического акта" — максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, возможно, с конфискацией имущества.
В марте 2019 года в двух мечетях города Крайстчерч (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве предъявили австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а в 2018 года стал членом стрелкового клуба. В августе 2020-го Тарранта приговорили к пожизненному лишению свободы без права освобождения.
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Происшествия , В мире , СБУ , Киев , Новая Зеландия
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