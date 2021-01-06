На Украине задержали главу неонацистской группы по имени Гитлер

Служба безопасности Украины прекратила деятельность неонацистской группы и задержала в Киеве ее предводителя по прозвищу Гитлер, сообщила в среду пресс-служба СБУ

Участники группы были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, а их главарь распространял инструкции по совершению терактов, рассказали в СБУ.

"Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть массового распространения материалов, в частности "манифеста" Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве", — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что "манифест" специально перевели на украинский и русский языки и распространяли в виде печатного издания.

Правоохранители получили доказательства причастности Гитлера к преступной деятельности, изъяли печатные издания запрещенной литературы и неонацистскую символику. Его подозревают в совершении преступления по статье "Публичные призывы к совершению террористического акта" — максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, возможно, с конфискацией имущества.