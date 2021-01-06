Отслеживание зараженных COVID-19 помогло раскрыть убийство

Полиция Сингапура использовала данные из мобильного приложения для отслеживания зараженных COVID-19, чтобы раскрыть убийство. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Ранее местные власти заверяли граждан, что приложение используется исключительно для отслеживания контактов лиц, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. Однако во вторник, 5 декабря, чиновники признали, что полиция может получить доступ к данным пользователей. Министр, отвечающий за развитие смарт-технологий и инноваций, уточнил, что на данный момент речь идет о единичном случае, когда личная информация о человеке из приложения была использована для расследования убийства.

Чиновник подчеркнул, что полиции должны быть доступны все средства для преступников к ответственности и обеспечения безопасности.

«Особенно в таких серьезных случаях, когда на карту поставлена жизнь, нецелесообразно говорить о том, что определенные категории данных должны быть вне досягаемости полиции», — заявил он.

Тем не менее, инцидент вызвал сильное негодование среди граждан, массово установивших приложение. Они опасаются, что доступ полиции к данным программы станет посягательством на неприкосновенность частной жизни.

Приложение TraceTogether устанавливается на смартфон или специальный брелок. С помощью Bluetooth программа отслеживает приближение пользователя к другим мобильным устройствам. Это позволяет властям быстро и эффективно отследить все контакты заразившихся коронавирусом. По данным правительства, почти 80 процентов сингапурцев установили TraceTogether.