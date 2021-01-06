Человек погиб под завалами в шахтах на Камчатке

Спасатели извлекли тело одного из двух человек, оказавшихся под завалами после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в компании "Тревожное зарево", которое ведет добычу на этом месторождении.

"Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются", — сообщил директор по внешним связям АО "Тревожное зарево" Алексей Войтов.

Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС около полудня по местному времени 6 января. По предварительным данным, под завалами оказались пять человек, трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. К поискам и разборам завалов привлечено около 30 человек. Следственное управление СК по региону и прокуратура начали проверку.

Инцидент произошел на Асачинском золоторудном месторожденим в Елизовском районе в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Компания "Тревожное зарево" обладает лицензиями на право пользования недрами месторождения. Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.