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Предпринимателя зарубили топором в Челябинске 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Награжденного Путиным предпринимателя убили в магазине Челябинска
Фото: РИА Новости
В Челябинске возбудили уголовное дело после убийства местного предпринимателя. Мужчину обнаружили с ранением головы в помещении магазина, сообщило региональное следственное управление СК.
Предприниматель был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, говорится на сайте ведомства.
В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление преступников, отмечается в сообщении. По информации «Федерального агентства новостей», погибший — учредитель военно-исторического клуба «Дивизион» Артем Павлов, награжденный президентом России Владимиром Путиным за участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию победы в великой Отечественной войне, и помощь ветеранам. Преступник набросился на него в магазине игрушек, нанеся бизнесмену несколько ударов топором. Друг Павлова предположил, что убийство могло быть совершено на почве личной неприязни.
В декабре в Солнечногорске на берегу Клязьмы обнаружили тело бизнесмена с огнестрельным ранением в голову.
Ранее в Татарстане застрелили известного бизнесмена.
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Происшествия , Артем Павлов , Владимир Путин , СКР , Челябинск , Челябинская Область
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