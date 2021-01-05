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Пропавший актер Олег Будрин нашелся, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости агент супруги актера.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах , что в полицию обратилась жена Олега Будрина актриса Ирина Лачина . С ее слов, супруг уехал 1 января к сестре и пропал. Проводится проверка.

"С Олегом все в порядке", — сказала агент Лачиной Алевтина Кунгурова.

Олег Будрин снимался в сериалах и фильмах, таких как "Всегда говори всегда", "Досье детектива Дубровского", "Похороны Сталина", и других.