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Пропавший актер Олег Будрин нашелся 

РИА Новости 41 минуту назад
Пропавший актер Олег Будрин нашелся
Фото: © Арт Лайн (2012)
Пропавший актер Олег Будрин нашелся, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости агент супруги актера.
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в полицию обратилась жена Олега Будрина актриса Ирина Лачина. С ее слов, супруг уехал 1 января к сестре и пропал. Проводится проверка.

"С Олегом все в порядке", — сказала агент Лачиной Алевтина Кунгурова.

Полиция занялась исчезновением актера Олега Будрина
Олег Будрин снимался в сериалах и фильмах, таких как "Всегда говори всегда", "Досье детектива Дубровского", "Похороны Сталина", и других.
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Происшествия , Олег Будрин , Алевтина Кунгурова , МВД , РИА Новости
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