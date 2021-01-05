Полиция занялась исчезновением актера Олега Будрина 

Полиция ведет доследственную проверку по факту исчезновения актера Олега Будрина , сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась супруга пропавшего — актриса Ирина Лачина. Она рассказала, что муж уехал 1 января к сестре, вернулся за компьютером, вновь уехал, но в пункт назначения не добрался.

Когда на следующий день родные дозвонились до Будрина, он заявил, что находится в "гостинице для строителей", однако находящийся рядом человек приказал мужчине положить трубку.

После этого он на связь не выходил. Лачина рассказала полицейским, что не ссорилась с мужем накануне его исчезновения, а также что он не злоупотребляет алкоголем и не употребляет наркотики.

Олег Будрин — актер Театра на Таганке, снимался в сериалах и фильмах "Всегда говори всегда", "Досье детектива Дубровского", "Похороны Сталина" и др.