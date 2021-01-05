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Москва

Полиция занялась исчезновением актера Олега Будрина 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Полиция занялась исчезновением актера Олега Будрина
Фото: Кадр из сериала
Полиция ведет доследственную проверку по факту исчезновения актера Олега Будрина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась супруга пропавшего — актриса Ирина Лачина. Она рассказала, что муж уехал 1 января к сестре, вернулся за компьютером, вновь уехал, но в пункт назначения не добрался.
Когда на следующий день родные дозвонились до Будрина, он заявил, что находится в "гостинице для строителей", однако находящийся рядом человек приказал мужчине положить трубку.
После этого он на связь не выходил. Лачина рассказала полицейским, что не ссорилась с мужем накануне его исчезновения, а также что он не злоупотребляет алкоголем и не употребляет наркотики.
Олег Будрин — актер Театра на Таганке, снимался в сериалах и фильмах "Всегда говори всегда", "Досье детектива Дубровского", "Похороны Сталина" и др.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Олег Будрин , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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