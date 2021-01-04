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Москва

Актриса из сериала «Воронины» не может найти мужа уже несколько дней 

News.ru 14 минут назад
Актриса Лачина заявила о пропаже мужа
Фото: vk.com/irinalachina
У Ирины Лачиной, которая играет роль Анны в популярном сериале «Воронины», пропал супруг, 51-летний актёр Игорь Будрин. Он уехал в гости к своей сестре на другой конец Москвы и взял с собой системный блок компьютера. Больше мужчина дома не появлялся, а к родственнице так и не доехал.
При этом сестра Будрина сообщила, что разговаривала с братом по телефону 2 января и слышала в трубке голос, похожий на женский. Артист при этом утверждал, что находится в гостинице, но не назвал её адрес, передаёт Пятый канал.
К поискам уже подключились полицейские, а сама Лачина говорит, что не ссорилась с мужем и он, выезжая из дома, был абсолютно трезв. Артистка не знает, что могло случиться с возлюбленным.
Сериал «Воронины» шёл на телеканале СТС десять лет. После смерти экранного «отца» Бориса Клюева его судьба неизвестна. Исполнитель роли Костика в сериале «Воронины» Георгий Дронов рассказал о бедственном положении актёров фильма. По словам Дронова, он и его коллеги «сидят без денег», один из банков, где у Дронова есть кредит, пошёл ему навстречу. Сыграл роль и коронавирус, из-за которого нет финансовой поддержки, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Происшествия , Ирина Лачина , Георгий Дронов , Борис Клюев , Москва
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