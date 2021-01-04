Актриса Лачина заявила о пропаже мужа

Ирины Лачиной , которая играет роль Анны в популярном сериале «Воронины», пропал супруг, 51-летний актёр Игорь Будрин. Он уехал в гости к своей сестре на другой конец Москвы и взял с собой системный блок компьютера. Больше мужчина дома не появлялся, а к родственнице так и не доехал.

При этом сестра Будрина сообщила, что разговаривала с братом по телефону 2 января и слышала в трубке голос, похожий на женский. Артист при этом утверждал, что находится в гостинице, но не назвал её адрес, передаёт Пятый канал.

К поискам уже подключились полицейские, а сама Лачина говорит, что не ссорилась с мужем и он, выезжая из дома, был абсолютно трезв. Артистка не знает, что могло случиться с возлюбленным.