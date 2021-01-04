Бизнесмена Павлова убили в магазине на почве личной неприязни

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31 декабря на Павлова напали с топором на его рабочем месте в магазине игрушек «Мир танков и самолетов». В тот же день мужчина скончался.

49-летний Артем Павлов был учредителем военно-исторического клуба «Дивизион». В декабре он получил грамоту и медаль от президента России за участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Друг Павлова, председатель клуба «Дивизион» Станислав Тягунов считает, что убийство было совершено на почве личной неприязни.

«Пока идет следствие, преступника не поймали, но ясно, что это произошло на фоне личной неприязни», — рассказал он.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, ведется розыск подозреваемого.