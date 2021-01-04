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Экс-начальник колонии «Белый лебедь» найден мертвым 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Экс-начальник колонии «Белый лебедь» Саркисян найден мертвым
Фото: Mash
Бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян найден мертвым в Перми. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительной информации, Саркисян застрелился. Его обнаружили мертвым в машине с пистолетом в руках.
По факту гибели экс-начальника ИК «Белый лебедь» проводится проверка.
Накануне Саркисян стал виновником ДТП. Находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, он врезался в Ford Focus. Пассажирка Ford получила травмы, сейчас она проходит лечение амбулаторно.
Mash напоминает, что в 2019 году сын Саркисяна Эдгар, ранее занимавший должность замначальника отдела СКР по Пермскому району, был осужден на семь лет лишения свободы за покушение на посредничество во взяточничестве.
Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 70-х годов. ИК-2 ГУФСИН по Пермскому краю, также известную как «Белый лебедь», он возглавил в 2002 году. Колония отличается одним из самых жестких режимов в системе исправительных учреждений, с конца 1990–х годов здесь содержатся осужденные на пожизненное заключение.
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Происшествия , СКР , Ford , ФСИН
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