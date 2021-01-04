Экс-начальник колонии «Белый лебедь» Саркисян найден мертвым

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Бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян найден мертвым в Перми . Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, Саркисян застрелился. Его обнаружили мертвым в машине с пистолетом в руках.

По факту гибели экс-начальника ИК «Белый лебедь» проводится проверка.

Накануне Саркисян стал виновником ДТП. Находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, он врезался в Ford Focus. Пассажирка Ford получила травмы, сейчас она проходит лечение амбулаторно.

Mash напоминает, что в 2019 году сын Саркисяна Эдгар, ранее занимавший должность замначальника отдела СКР по Пермскому району, был осужден на семь лет лишения свободы за покушение на посредничество во взяточничестве.