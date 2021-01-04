Обвиняемая в убийствах пенсионерка Жукова умерла от COVID-19

Хабаровском крае скончалась 81-летняя Софья Жукова — «самая старая серийная убийца в мире».

Как сообщает «Комсомольская правда», Жукова, обвиняемая в трех убийствах, умерла 29 декабря в одной из больниц Хабаровска, куда она была доставлена из СИЗО с диагнозом коронавирус.

Как сообщал «Рамблер», Софью Жукову задержали в феврале 2019 года по подозрению в убийстве и расчленении 52-летнего мужчины, который снимал у нее комнату. В квартире пенсионерки при обыске криминалисты обнаружили следы крови погибшего.

В ходе следствия Жукова призналась еще в двух убийствах. 14 декабря 2005 года, с ее слов, она убила восьмилетнюю девочку, которая была ее соседкой и мешала ей «играми и беготней». 14 лет назад это убийство раскрыть не смогли. Также женщина призналась в убийстве своей подруги в апреле 2013 года. Та продала свою квартиру, и Жукова предложила ей пожить у себя. После этого женщину никто не видел.

Всех троих жертв обвиняемая убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала Жукову вменяемой.