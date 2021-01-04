Вертолет совершил аварийную посадку в ХМАО 

Все новости на карте

Вертолет авиакомпании "Utair — вертолетные услуги" совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа , пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"4 января произошла вынужденная посадка вертолета AS-355 АО "Utair — вертолетные услуги" на промысловую дорогу Сургутского района ХМАО-Югры. Причина аварийной посадки — техническая неисправность воздушного судна", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, вертолет не поврежден, уточнили в пресс-службе.

прокуратуре добавили, что вертолет выполнял авиационные работы — облет магистрального нефтепровода месторождения Вач — Еган — Апрельское АО "Транснефть-Сибирь". Всего на борту находились два человека: командир воздушного судна и инженер "Транснефти-Сибирь", которые были эвакуированы.

"Сургутской транспортной прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности полетов", — сообщили в прокуратуре.