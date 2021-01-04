Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Вертолет совершил аварийную посадку в ХМАО 

ТАСС и ещё 3 6 минут назад
Вертолет совершил аварийную посадку в ХМАО
Фото: globallookpress.com
Вертолет авиакомпании "Utair — вертолетные услуги" совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"4 января произошла вынужденная посадка вертолета AS-355 АО "Utair — вертолетные услуги" на промысловую дорогу Сургутского района ХМАО-Югры. Причина аварийной посадки — техническая неисправность воздушного судна", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, вертолет не поврежден, уточнили в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что вертолет выполнял авиационные работы — облет магистрального нефтепровода месторождения Вач — Еган — Апрельское АО "Транснефть-Сибирь". Всего на борту находились два человека: командир воздушного судна и инженер "Транснефти-Сибирь", которые были эвакуированы.
"Сургутской транспортной прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности полетов", — сообщили в прокуратуре.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
ТАСС: последние новости
СМИ: в Мичигане разбился самолет СМИ: в Мичигане разбился самолет В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в убийстве дочери В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в убийстве дочери Полиция в Москве задержала около 35 человек после конфликта со стрельбой Полиция в Москве задержала около 35 человек после конфликта со стрельбой
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение