Банк ограбили на миллион рублей в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербурге налетчик, угрожая пистолетом, ограбил банк, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, добычей преступника стали несколько тысяч долларов и сотни тысяч рублей.

Инцидент произошёл 4 января. В отделение банка на Сенной площади ворвался мужчина с цветной маской на лице. Угрожая пистолетом сотруднице кредитной организации, он вынудил ее подвести его к кассе. Злоумышленник забрал 500 тысяч рублей и скрылся.

РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает , что кроме рублей преступник захватил с собой еще около 7-8 тысяч долларов. Таким образом суммарный ущерб от действий налетчика оценивается в сумму около 1 миллиона рублей.

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.

В середине декабря, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге грабитель вынес из отделения банка на улице Белы Куна 450 тысяч рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника ищут до сих пор.