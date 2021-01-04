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Москва

Банк ограбили на миллион рублей в Санкт-Петербурге 

Павел Тиунов 32 минуты назад
В Санкт-Петербурге налетчик, угрожая пистолетом, ограбил банк, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, добычей преступника стали несколько тысяч долларов и сотни тысяч рублей.
Инцидент произошёл 4 января. В отделение банка на Сенной площади ворвался мужчина с цветной маской на лице. Угрожая пистолетом сотруднице кредитной организации, он вынудил ее подвести его к кассе. Злоумышленник забрал 500 тысяч рублей и скрылся.
РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что кроме рублей преступник захватил с собой еще около 7-8 тысяч долларов. Таким образом суммарный ущерб от действий налетчика оценивается в сумму около 1 миллиона рублей.
В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.
В середине декабря, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге грабитель вынес из отделения банка на улице Белы Куна 450 тысяч рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника ищут до сих пор.
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Происшествия , Видео , МВД , РЕН ТВ , Интерфакс
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