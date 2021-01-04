В Крыму отец удушил полуторогодовалую дочь за плохое поведение

В Бахчисарае 23-летний мужчина задушил полуторогодовалую дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Сообщение о том, что в одном из домов Бахчисарая обнаружено тело полуторогодовалой девочки, поступило в правоохранительные органы днем 3 января. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали, отметили эксперты.

"Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. От отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им убийства", — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, схватил за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее.

Установлено, что мужчина часто выпивал, постоянно избивал детей и супругу. Совершив убийство, он придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой.

В настоящее время 23-летний мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. При допросе он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

В пресс-службе добавили, что в рамках следствия будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.