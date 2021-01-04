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В Бахчисарае отец удушил полуторогодовалую дочь за плохое поведение 

РИА Новости Крым и ещё 1 49 минут назад
В Крыму отец удушил полуторогодовалую дочь за плохое поведение
Фото: Fotolia / Photographee.eu
В Бахчисарае 23-летний мужчина задушил полуторогодовалую дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
Сообщение о том, что в одном из домов Бахчисарая обнаружено тело полуторогодовалой девочки, поступило в правоохранительные органы днем 3 января. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали, отметили эксперты.

"Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. От отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им убийства", — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, схватил за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее.
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Установлено, что мужчина часто выпивал, постоянно избивал детей и супругу. Совершив убийство, он придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой.
В настоящее время 23-летний мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. При допросе он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
В пресс-службе добавили, что в рамках следствия будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.
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Происшествия , МВД , Бахчисарай , Республика Крым , Севастополь
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