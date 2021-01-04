Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью — умышленное убийство, сообщил информированный источник.

«Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью — ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», — сказал источник «Интерфакса».

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором — вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела.

«При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», — пояснил он.

При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», — отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри.

В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали , что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили , что виновные будут наказаны.