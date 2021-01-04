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Москва

Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью — умышленное убийство, сообщил информированный источник.

«Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью — ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», — сказал источник «Интерфакса».

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором — вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела.

«При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», — пояснил он.

При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», — отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри.
Баку признал уничтожение российского вертолета
В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении.
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Происшествия , Видео , В мире , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Интерфакс , Азербайджан , Армения , Баку
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