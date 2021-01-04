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В Хабаровске от COVID-19 умерла старушка-убийца, расчленявшая людей 

ЧП Столица 28 минут назад
81-летняя серийная убийца умерла от COVID-19 в Хабаровске
Фото: ЧП Столица
В Хабаровске умерла 81-летняя Софья Жукова, обвиняемая в расчленении людей.
Пенсионерка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Она не дождалась приговора за совершенные ею преступления, передает «Федеральное агентство новостей».
Россиянин убил двух малолетних детей и покончил с собой
По версии следователей, бабушка убивала своих жертв молниеносно, когда ее что-то выводило из себя. 10 лет назад первой, с кем она расправилась, была 8-летняя девочка, которая бросила в нее мороженым. Затем добавилась подруга, а после даже дворник. Всех — топором. Жестокие убийства совершались в разные годы. Своих жертв Софья разрубала топором и выбрасывала в мусорные баки.
Пенсионерка признала свою вину. Психологи не отрицают: если бабушка такая возбудимая, то за эти пятнадцать лет с момента первого убийства должна была совершить больше преступлений.
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Происшествия , РИА ФАН , Хабаровск , Хабаровский Край
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