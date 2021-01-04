81-летняя серийная убийца умерла от COVID-19 в Хабаровске

Хабаровске умерла 81-летняя Софья Жукова, обвиняемая в расчленении людей.

Пенсионерка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Она не дождалась приговора за совершенные ею преступления, передает «Федеральное агентство новостей».

По версии следователей, бабушка убивала своих жертв молниеносно, когда ее что-то выводило из себя. 10 лет назад первой, с кем она расправилась, была 8-летняя девочка, которая бросила в нее мороженым. Затем добавилась подруга, а после даже дворник. Всех — топором. Жестокие убийства совершались в разные годы. Своих жертв Софья разрубала топором и выбрасывала в мусорные баки.

Пенсионерка признала свою вину. Психологи не отрицают: если бабушка такая возбудимая, то за эти пятнадцать лет с момента первого убийства должна была совершить больше преступлений.