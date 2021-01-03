Тысячи канадцев остались без света из-за снегопада 

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Поставки электроэнергии прекратились в нескольких населённых пунктах Канады из-за снегопада. Без света остались почти 17 тысяч потребителей.

Инцидент произошёл в провинции Новая Шотландия , передаёт CTV.

Национальное метеобюро сообщило, что в северо-восточной части этого региона выпала примерно треть месячной нормы осадков — местами уровень снега поднялся на 20–32 см. Это привело к многочисленным обрывам линий электропередачи.

Аварийные бригады в настоящий момент занимаются устранением неполадок, вызванных непогодой. Однако неизвестно, когда работы будут завершены и потребители снова начнут получать энергию.

Как писал NEWS.ru, днём 2 января из-за снегопада в 1008 населённых пунктах Псковской области начались проблемы с электроснабжением. Без света остались около 16,2 тысячи человек.

Минэнерго ситуацию взяли на особый контроль. Причиной случившегося в ведомстве называют налипание мокрого снега на провода. В настоящий момент задействовано 36 резервных источников энергоснабжения, общая мощность которых достигает 0,85 МВт. К ремонтным работам привлекли 91 бригаду — 341 специалиста и 100 машин.