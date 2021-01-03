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Тысячи канадцев остались без света из-за снегопада 

News.ru 2 часа назад
Тысячи канадцев остались без света из-за снегопада
Фото: globallookpress.com
Поставки электроэнергии прекратились в нескольких населённых пунктах Канады из-за снегопада. Без света остались почти 17 тысяч потребителей.
Инцидент произошёл в провинции Новая Шотландия, передаёт CTV.
Национальное метеобюро сообщило, что в северо-восточной части этого региона выпала примерно треть месячной нормы осадков — местами уровень снега поднялся на 20–32 см. Это привело к многочисленным обрывам линий электропередачи.
Аварийные бригады в настоящий момент занимаются устранением неполадок, вызванных непогодой. Однако неизвестно, когда работы будут завершены и потребители снова начнут получать энергию.
Как писал NEWS.ru, днём 2 января из-за снегопада в 1008 населённых пунктах Псковской области начались проблемы с электроснабжением. Без света остались около 16,2 тысячи человек.
В Минэнерго ситуацию взяли на особый контроль. Причиной случившегося в ведомстве называют налипание мокрого снега на провода. В настоящий момент задействовано 36 резервных источников энергоснабжения, общая мощность которых достигает 0,85 МВт. К ремонтным работам привлекли 91 бригаду — 341 специалиста и 100 машин.
Заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что подачу электричества потребителям в Псковской области возобновят к вечеру 3 января.
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Происшествия , Погода , Евгений Грабчак , Минэнерго , Канада , Псковская Область
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