Инцидент произошёл в Гатчине

82-летняя женщина была в соборе Святого Апостола Павла несколько недель назад. Там она купила 30 восковых свечей. Вечером 31 декабря отключили электричество в квартире, и пенсионерка решила воспользоваться свечами. Тогда и выяснилось, что ей продали макароны. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Пользователи подсчитали, что прихожанка потратила примерно 3 тысячи рублей за спагетти. В Ленинградской области пенсионерке продали макароны вместо свечей в церковной лавке. Инцидент произошёл в Гатчине.