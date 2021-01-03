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Москва

В Ленинградской области пенсионерке продали макароны вместо свечей в церковной лавке 

Говорит Москва 32 минуты назад
Пенсионерке продали макароны вместо свечей в церковной лавке
Фото: 47news
Инцидент произошёл в Гатчине.
82-летняя женщина была в соборе Святого Апостола Павла несколько недель назад. Там она купила 30 восковых свечей. Вечером 31 декабря отключили электричество в квартире, и пенсионерка решила воспользоваться свечами. Тогда и выяснилось, что ей продали макароны. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
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Пользователи подсчитали, что прихожанка потратила примерно 3 тысячи рублей за спагетти. В Ленинградской области пенсионерке продали макароны вместо свечей в церковной лавке. Инцидент произошёл в Гатчине.
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