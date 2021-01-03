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Москва

Мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро 

News.ru 34 минуты назад
В московском метро мужчина погиб, упав на рельсы под прибывающий поезд. Инцидент произошёл на станции «Красносельская» Сокольнической линии.
Причины случившегося пока не установлены. Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, пассажир упал на пути около 12:50, движение поездов было временно остановлено.

Движение поездов на Сокольнической линии вводится в график. Ранее из-за человека на пути на станции «Красносельская» машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу, — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Дептранс призвал пассажиров быть осторожнее и соблюдать правила пользования метрополитеном. Ведомство напоминает, что подходить к краю платформы и спускаться на путь опасно для жизни.
Женщина погибла в московском метро после падения на пути
По данным «Интерфакса», мужчина погиб. Специалисты сняли напряжение контактного рельса на 10 минут для извлечения тела погибшего пассажира
Ранее NEWS.ru писал, что женщины-машинисты вышли на Филёвскую линию столичного метрополитена, об сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. С 1 января начал действовать приказ Минтруда об утверждении списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Теперь в него включено 100 позиций вместо 456.
Заммэра уточнил, что кандидатки готовились к выходу на линию с февраля 2020 года. Обучение полностью закончили 12 из 25 женщин, которые получили права на управление поездом.
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Происшествия , Видео , Максим Ликсутов , Минтруд
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