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Мужчина пытался убить бывшего босса из-за отказа дружить в соцсети 

ЧП Столица и ещё 2 14 минут назад
Мужчина пытался убить бывшего босса из-за отказа дружить в соцсети
Фото: РИА Новости
В США мужчина угрожал убить своего бывшего босса из-за отказа стать друзьями в Facebook, пишет Williston Herald.
Американец прислал своему старому работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества, но не получил ответа на запрос. Тогда мужчина начал посылать своему бывшему боссу угрожающие сообщения, одно из которых гласило: «Прими мою просьбу о дружбе, или я убью тебя.»
Не дождавшись ответа американец пришел в дом к экс-начальнику и выломал дверь.
По информации издания, мужчине предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме.
Ранее сообщалось, что террорист намеревался убить экс-солистку Spice Girls за дружбу с геем.
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