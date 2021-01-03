Мужчина пытался убить бывшего босса из-за отказа дружить в соцсети 

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США мужчина угрожал убить своего бывшего босса из-за отказа стать друзьями в Facebook, пишет Williston Herald.

Американец прислал своему старому работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества, но не получил ответа на запрос. Тогда мужчина начал посылать своему бывшему боссу угрожающие сообщения, одно из которых гласило: «Прими мою просьбу о дружбе, или я убью тебя.»

Не дождавшись ответа американец пришел в дом к экс-начальнику и выломал дверь.

По информации издания, мужчине предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме.

Ранее сообщалось, что террорист намеревался убить экс-солистку Spice Girls за дружбу с геем.