Самолет упал на жилой дом в США

Все новости на карте

Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в американском штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал Fox 2, ссылаясь на заявление шерифа округа Майка Бушара.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли пилот воздушного судна и два пассажира. Среди жильцов дома никто не пострадал.

В связи с происшествием власти штата начали расследование. Имена погибших пока не называются.