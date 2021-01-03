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В США самолет упал на жилой дом 

ТК «Звезда» и ещё 8 32 минуты назад
Самолет упал на жилой дом в США
Фото: Patricia Farrell, Ph.D. twitter
Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в американском штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал Fox 2, ссылаясь на заявление шерифа округа Майка Бушара.
Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли пилот воздушного судна и два пассажира. Среди жильцов дома никто не пострадал.
В связи с происшествием власти штата начали расследование. Имена погибших пока не называются.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе на территорию жилого района упал легкомоторный самолет. В результате этого ЧП погиб один человек — пилот воздушного судна.
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