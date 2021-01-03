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СМИ сообщили о захвате заложников в Лондоне 

Газета.Ru и ещё 1 33 минуты назад
СМИ сообщили о захвате заложников в Лондоне
Фото: globallookpress.com
Полиция Лондона проводит операцию в районе Саутуарк к югу от Темзы на фоне сообщений о захвате заложников. Подозреваемый забаррикадировался в квартире около Лондонского моста после угроз в адрес правоохранителей, сообщает местная газета Evening Standard.
По данным The Mirror, на месте находятся около 30 вооруженных офицеров, сотрудники службы переговоров, а также спасатели. Из здания вывели человека и увезли его, добавляет издание.
Перед этим близлежащие улицы очистили от людей, живущим поблизости также запретили покидать дома и подходить к окнам. На данный момент эти ограничения частично сняты, пишут СМИ.
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Происшествия , В мире , Лондон , Великобритания
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