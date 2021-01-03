СМИ сообщили о захвате заложников в Лондоне 

Полиция Лондона проводит операцию в районе Саутуарк к югу от Темзы на фоне сообщений о захвате заложников. Подозреваемый забаррикадировался в квартире около Лондонского моста после угроз в адрес правоохранителей, сообщает местная газета Evening Standard.

По данным The Mirror, на месте находятся около 30 вооруженных офицеров, сотрудники службы переговоров, а также спасатели. Из здания вывели человека и увезли его, добавляет издание.

Перед этим близлежащие улицы очистили от людей, живущим поблизости также запретили покидать дома и подходить к окнам. На данный момент эти ограничения частично сняты, пишут СМИ.