Пьяный украинец в костюме Деда Мороза открыл пальбу в центре Львова

Нарядившийся Дедом Морозом украинец устроил в центре Львова стрельбу из травматического пистолета. При задержании он вёл себя агрессивно.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Выстрелы услышали полицейские, которые выходили из ночного магазина на проспекте Шевченко. Они заметили мужчину с синим колпаком Деда Мороза на голове и предметом, похожим на пистолет, в руке.

При задержании выяснилось, что он вооружён травматическим пистолетом Форт-17Р. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его доставили в отделение полиции. Там было установлено, что нарушитель приехал во Львов из другой области. Помимо заряженного пистолета, у него обнаружили два магазина с 16 патронами. В отношении мужчины составлен административный протокол. Оружие у него изъято до суда, сообщает УНИАН.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали злоумышленника, который открыл стрельбу при попытке ограбления банка в районе станции метро «Павелецкая». Мужчина сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в здании банка, после чего скрылся с места происшествия, ничего не забрав. Полицейские нашли его спустя три дня после инцидента. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.