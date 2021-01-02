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Пьяный «Дед Мороз» открыл пальбу в центре Львова 

News.ru 56 минут назад
Пьяный украинец в костюме Деда Мороза открыл пальбу в центре Львова
Фото: РИА Новости
Нарядившийся Дедом Морозом украинец устроил в центре Львова стрельбу из травматического пистолета. При задержании он вёл себя агрессивно.
Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Выстрелы услышали полицейские, которые выходили из ночного магазина на проспекте Шевченко. Они заметили мужчину с синим колпаком Деда Мороза на голове и предметом, похожим на пистолет, в руке.
При задержании выяснилось, что он вооружён травматическим пистолетом Форт-17Р. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Его доставили в отделение полиции. Там было установлено, что нарушитель приехал во Львов из другой области. Помимо заряженного пистолета, у него обнаружили два магазина с 16 патронами. В отношении мужчины составлен административный протокол. Оружие у него изъято до суда, сообщает УНИАН.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали злоумышленника, который открыл стрельбу при попытке ограбления банка в районе станции метро «Павелецкая». Мужчина сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в здании банка, после чего скрылся с места происшествия, ничего не забрав. Полицейские нашли его спустя три дня после инцидента. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
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Происшествия , В мире , УНИАН , Львов , Москва
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