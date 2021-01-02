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Посетитель больницы в Казани напал на врачей 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Посетитель больницы в Казани напал на врачей
Фото: РИА Новости
Следователи Татарстана выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ), где обратившийся за помощью мужчина напал на врачей. Инцидент произошёл вечером 1 января.
По предварительным данным, мужчина вместе с женой и детьми приехал в больницу с жалобой на травму головы. В какой-то момент он начал кричать на медиков и дебоширить. Он разгромил стойку регистратора и разбил монитор компьютера, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. После этого посетитель набросился на врачей отделения.
Те успели нажать кнопку тревоги, некоторое время спустя в РКБ приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.
Региональный СК начал доследственную проверку, чтобы разобраться в причинах инцидента.
Ранее, как писал NEWS.ru, пьяный пассажир напал на бортпроводника во время посадки на рейс Москва — Киров в столичном аэропорту Внуково. Дебошир был задержан, а сотруднику авиакомпании потребовалась медицинская помощь.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , СКР , МВД , Казань , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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