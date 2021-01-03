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Москва

В Дагестане произошло повторное землетрясение 

News.ru и ещё 8 1 час назад
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Фото: РИА Новости
В Дагестане зафиксировано повторное землетрясение. Региональное ГУ МЧС сообщает, что зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4,2.
Толчки произошли в 01:07 по московскому времени в акватории Каспийского моря на расстоянии 10 километров от побережья Дербентского района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров, говорится на сайте республиканского МЧС.
Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате стихийного явления. В МЧС информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало.
Накануне, 2 января, в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр располагался в 21 км от Дербента и в 12 км от Дагестанских огней.
Как ранее писал NEWS.ru, зафиксированное в субботу в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) отмечал, что землетрясение произошло в 04:05 мск. Его эпицентр находился в 21 км к северо-западу от города Дагестанские Огни и в 12 км к северо-западу от Дербента. Информации о жертвах не поступало.
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Комментарии
Происшествия , Землетрясение , МЧС , Азербайджан , Дербент , Республика Дагестан
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