В Дагестане произошло повторное землетрясение 

Толчки произошли в 01:07 по московскому времени в акватории Каспийского моря на расстоянии 10 километров от побережья Дербентского района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров, говорится на сайте республиканского МЧС.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате стихийного явления. В МЧС информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало.

Накануне, 2 января, в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр располагался в 21 км от Дербента и в 12 км от Дагестанских огней.

Как ранее писал NEWS.ru, зафиксированное в субботу в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) отмечал, что землетрясение произошло в 04:05 мск. Его эпицентр находился в 21 км к северо-западу от города Дагестанские Огни и в 12 км к северо-западу от Дербента. Информации о жертвах не поступало.