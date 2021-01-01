Дебоширы едва не лишили россиян Нового года

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Москва

Задержавшие на 2 часа рейс в Стамбул дебоширы попали на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Россияне едва не сорвали встречу Нового года из-за задержки вылета в петербургском аэропорту. Пассажиры рейса, направлявшегося в Стамбул, отказались надеть маски в салоне воздушного судна. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».
На кадрах видно, что на борт пригласили полицейских, но молодые люди не вняли и требованиям стражей порядка. В итоге им пришлось покинуть воздушное судно, а самолет с двухчасовой задержкой отправился в Турцию без нарушителей масочного режима. Он приземлился в 22 часа.
Ранее сообщалось, что 31 декабря из-за ледяного дождя задерживались рейсы в столичных аэропортах, путешественники рисковали встретить 2021 год в воздушных гаванях.
Происшествия , Видео
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