Дебоширы едва не лишили россиян Нового года

Россияне едва не сорвали встречу Нового года из-за задержки вылета в петербургском аэропорту. Пассажиры рейса, направлявшегося в Стамбул , отказались надеть маски в салоне воздушного судна. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

На кадрах видно, что на борт пригласили полицейских, но молодые люди не вняли и требованиям стражей порядка. В итоге им пришлось покинуть воздушное судно, а самолет с двухчасовой задержкой отправился в Турцию без нарушителей масочного режима. Он приземлился в 22 часа.