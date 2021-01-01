Адвокат уфимской дознавательницы заявила о взятке в 20 млн рублей 

«Он позвонил, сказал — вот тебе 5 млн Я опешила, промолчала. Но уже на тот момент решила для себя — этого человека придется вычеркнуть из своей жизни. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай 10». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до 15, а потом прибавил еще 5 млн: «Сейчас нет всей налички, через 15 минут привезут», — поделилась подробностями адвокат.