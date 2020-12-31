СМИ узнали о планах Ефремова сбежать за границу после ДТП

В истории о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова вскрылась новая деталь. Как утверждает KP.RU, артист после случившегося хотел сбежать в Латвию

Издание со ссылкой на источник, близкий к делу, рассказывает, что Ефремов был очень напуган и хотел отправиться именно в Латвию, где у него есть недвижимость и вид на жительство. При этом неясно, как он хотел вырваться из-под домашнего ареста, когда к его ноге был пристёгнут электронный браслет.

Источник заявил, что от попытки бегства актёра отговорил его бывший адвокат Эльман Пашаев . Сам юрист, получивший после дела Ефремова скандальную известность, однако, отказывается от пояснений, хоть и не опровергает слухи.

Откуда у вас такая информация? Я не могу это комментировать. Скоро вы сами всё узнаете, — заявил Пашаев.

Именно Эльман Пашаев, как уверен Ефремов, виноват в том, что артиста приговорили к восьми годам колонии. ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился пьяный Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью умер в больнице. Артист провёл около двух месяцев под домашним арестом.

После суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. При этом Ефремов, изначально записавший покаянное обращение, на суде вдруг стал отрицать свою вину. Позже артист признавался, что делал это под влиянием Пашаева и тем самым только усугубил ситуацию. В итоге уже другие адвокаты добились для Ефремова смягчения приговора и сокращения срока до 7,5 лет.

Как писал NEWS.ru, вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актёра Михаила Ефремова, рассказала, что её возмутило поведение артиста в суде. По её словам, со стороны Ефремова не было никакого сочувствия к близким покойного.

Из колонии Ефремов стал писать письма родным Сергея Захарова с просьбами простить его. В частности, написал он и вдове погибшего. Она не понимает, для чего было нужно это письмо.