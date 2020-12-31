Машину главреда новостного портала подожгли в Дзержинске

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По словам Кулакова, это был умышленный поджог. На записях с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные поджигают его машину. По мнению главного редактора, инцидент произошёл из-за критики работы местных властей.

Как уточняется, информация о возгорании поступила в полицию 30 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ. Назначена пожарно-техническая экспертиза, реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, — говорится в сообщении ГУМВД, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.

О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:04 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27.