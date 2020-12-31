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В Дзержинске подожгли машину главного редактора новостного портала 

News.ru 1 час назад
Машину главреда новостного портала подожгли в Дзержинске
Фото: Кадр из видео/Сергей Кулаков
Автомобиль главного редактора информационно-политического портала «Дзержинское время» Сергея Кулакова сгорел прямо возле его дома, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД России по Нижегородской области.
По словам Кулакова, это был умышленный поджог. На записях с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные поджигают его машину. По мнению главного редактора, инцидент произошёл из-за критики работы местных властей.
Как уточняется, информация о возгорании поступила в полицию 30 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ. Назначена пожарно-техническая экспертиза, реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, — говорится в сообщении ГУМВД, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.
О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:04 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27.
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Комментарии 3
Происшествия , Сергей Кулаков , МВД , РИА Новости
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