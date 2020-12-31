Самый опасный маньяк США умер в тюрьме

Признавшийся в убийстве 93 человек Сэмюель Литтл, которого ФБР признало "самым результативным" серийным убийцей в истории США, умер в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 80 лет. С 2014 года он отбывал пожизненное заключение без права на досрочное освобождение в калифорнийской тюрьме.

Точную причину смерти Литтла установит коронер. В департаменте исправительных учреждений штата сообщили, что она не вызывает подозрений: у осужденного был диабет, проблемы с сердцем и другие заболевания. Он передвигался в инвалидном кресле, сообщает АР.

Литтл признался в совершении 93 убийств с 1970-го по 2005 годы. Криминалисты ФБР сочли его показания заслуживающими доверия. Правоохранителям удалось подтвердить причастность Литтла почти к 60 убийствам, проверка продолжается.

География преступлений была обширной: Флорида, Калифорния, Аризона, Луизиана, Огайо, Теннесси, Техас, Огайо, Кентукки, Невада, Арканзас, Джорджия… Жертвами маньяка становились в основном неблагополучные чернокожие женщины, проститутки и наркозависимые. Хотя большинство из них были задушены, их смерть изначально списывали на передозировку или "неустановленные причины", пишет The New York Times

Сам Литтл рассказывал, что первое убийство совершил в Майами в канун 1970 года. Последнее произошло в 2005 году в штате Миссисипи. Литтл не раз сидел в тюрьме за воровство, нападение, наркотики и другие преступления, но десятилетиями оставался безнаказанным именно за убийства и был уверен, что его не вычислят.

В 2012 году его задержали по делу о наркотиках, а впоследствии детективы установили совпадение его ДНК с ДНК трех женщин, убитых в 80-х годах в Лос-Анджелесе. Однако шокирующая правда о десятках других его жертв всплыла только в 2018 году, после того как Литтл подробно рассказал о своих преступлениях техасскому рейнджеру Джеймсу Холланду , который записал сотни часов интервью с убийцей.

В ходе этих бесед Литтл вспоминал мельчайшие детали, демонстрируя феноменальную память. Он мог путаться в датах или именах, но помнил, например, какой узор был на одежде убитых, что они ели перед смертью. Он также рисовал портреты своих жертв, которые полиция обнародовала в надежде, что их опознают семьи.