В Алтайском крае три человека погибли при пожаре в жилом доме

"Сегодня ночью от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Верх-Марушка Целинного района Алтайского края. На момент прибытия первого подразделения горел одноэтажный деревянный дом. Произошло частичное обрушение кровли. Погибли три человека", — говорится в сообщении.