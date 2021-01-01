В Алтайском крае три человека погибли при пожаре в жилом доме

Пожар в частном жилом доме произошел в ночь на пятницу в селе Верх-Маршука в Алтайском крае, в результате погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня ночью от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Верх-Марушка Целинного района Алтайского края. На момент прибытия первого подразделения горел одноэтажный деревянный дом. Произошло частичное обрушение кровли. Погибли три человека", — говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила около 24 кв. м. Причина возгорания устанавливается.