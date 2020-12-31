Сильный взрыв снёс буквально полдома в районе Агенскалс в Риге. В результате пострадал один человек, пятеро были эвакуированы.

Происшествие случилось в трёхэтажном многоквартирном доме. В здании пострадали второй и третий этажи, взрывом снесло крышу, сообщает в Twitter Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Причина взрыва не уточняется. Но очевидцы утверждают, что звук от взрыва был такой силы, что его услышали во многих других районах Риги. Окна дрожали за несколько километров от эпицентра взрыва.