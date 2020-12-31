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Москва

Сильный взрыв полуразрушил многоэтажку в Риге 

News.ru и ещё 11 53 минуты назад
Сильный взрыв снёс буквально полдома в районе Агенскалс в Риге. В результате пострадал один человек, пятеро были эвакуированы.
Происшествие случилось в трёхэтажном многоквартирном доме. В здании пострадали второй и третий этажи, взрывом снесло крышу, сообщает в Twitter Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.
Причина взрыва не уточняется. Но очевидцы утверждают, что звук от взрыва был такой силы, что его услышали во многих других районах Риги. Окна дрожали за несколько километров от эпицентра взрыва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в многоэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате взрыва начался пожар и погиб один человек.
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Происшествия , Видео , СКР , Латвия , Рига
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