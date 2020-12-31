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В Петербурге задержали «похищавших» людей лжеспецназовцев 

РИА Новости и ещё 4 56 минут назад
В Петербурге задержали «похищавших» людей лжеспецназовцев
Фото: РИА Новости
Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, в полицию поступило обращение регионального управления Росгвардии с просьбой дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей на платной основе.

"За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом. При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Экипировка также впечатляет: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные "пистолеты Стечкина", — информирует ГУМВД.

В ответ на обращение Росгвардии полицейские провели реальную операцию захвата "спецназовцев", чей микроавтобус был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна.

"Сейчас обоих "спецназовцев" везут в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Свидетелями задержания псевдоспецназа стали водитель микроавтобуса и оператор, в обязанности которой входила съемка розыгрышей на видео, отмечает полиция.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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