В Петербурге задержали «похищавших» людей лжеспецназовцев 

"За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом. При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Экипировка также впечатляет: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные "пистолеты Стечкина", — информирует ГУМВД.