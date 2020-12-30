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Полицейский в Хабаровске замерз насмерть после корпоратива 

Инфо 24 2 часа назад
Полицейский замерз насмерть после корпоратива
Фото: depositphotos.com
В Хабаровске найден мертвым сотрудник транспортной полиции. Он замерз насмерть, пока шел домой из ресторана после корпоратива.
Майор полиции Александр Юрченко праздновал вместе с коллегами окончание года в ресторане «Столыпин».
Незадолго до закрытия ресторана 42-летний Юрченко ушел провожать двух подруг к машине такси. Он планировал вернуться в заведение, но сотрудники ресторана сообщили ему, что мероприятие закончено.
Полицейский пытался заказать такси снова, но не дождался машины и отправился домой пешком. Утром его нашли мертвым — смерть майора наступила от переохлаждения.
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Происшествия , Александр Юрченко
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