Полицейский замерз насмерть после корпоратива

Хабаровске найден мертвым сотрудник транспортной полиции. Он замерз насмерть, пока шел домой из ресторана после корпоратива.

Майор полиции Александр Юрченко праздновал вместе с коллегами окончание года в ресторане «Столыпин».

Незадолго до закрытия ресторана 42-летний Юрченко ушел провожать двух подруг к машине такси. Он планировал вернуться в заведение, но сотрудники ресторана сообщили ему, что мероприятие закончено.

Полицейский пытался заказать такси снова, но не дождался машины и отправился домой пешком. Утром его нашли мертвым — смерть майора наступила от переохлаждения.