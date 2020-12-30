Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелёно-жёлтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись, — отметила женщина.