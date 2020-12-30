Отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме россиянин Виктор Бут столкнулся с целым рядом серьёзных проблем со здоровьем. Тюремные медики при этом практически не оказывают ему помощи, уверяет жена Бута.
Алла Бут написала в Facebook, что муж позвонил ей 29 декабря и пожаловался на ухудшение самочувствия. Он сообщил, что уже пятый день держится жар около 39 градусов.
Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелёно-жёлтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись, — отметила женщина.