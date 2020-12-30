Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Отбывающий срок в американской тюрьме Виктор Бут тяжело заболел 

News.ru 1 час назад
Отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме россиянин Виктор Бут столкнулся с целым рядом серьёзных проблем со здоровьем. Тюремные медики при этом практически не оказывают ему помощи, уверяет жена Бута.
Алла Бут написала в Facebook, что муж позвонил ей 29 декабря и пожаловался на ухудшение самочувствия. Он сообщил, что уже пятый день держится жар около 39 градусов.

Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелёно-жёлтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись, — отметила женщина.

News.ru: последние новости
Тейпы Ингушетии обратились с требованием к Кадырову после стрельбы в Чечне Тейпы Ингушетии обратились с требованием к Кадырову после стрельбы в Чечне «Детей забираю с собой»: убивший себя и детей отец оставил послание в чате «Детей забираю с собой»: убивший себя и детей отец оставил послание в чате По факту пыток кипятильником в иркутском СИЗО завели уголовное дело По факту пыток кипятильником в иркутском СИЗО завели уголовное дело
Происшествия , Видео , Виктор Бут
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение