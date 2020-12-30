Поиск моряков с «Онеги» прекращен

Росморречфлот завершил в среду активную фазу поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"30 декабря в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна "Онега" завершена. Поисково-спасательные работы прекращены", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задействованные в поисках суда возвращаются в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу.
В ближайшее время в район крушения подойдет буксир Росрыболовства, который будет заниматься мониторингом дна.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все 17 моряков, поиски которых велись несколько дней, погибли.