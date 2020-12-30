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Москва

В Баренцевом море завершилась поисковая операция в районе крушения судна «Онега» 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
Поиск моряков с «Онеги» прекращен
Фото: ТАСС
Росморречфлот завершил в среду активную фазу поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"30 декабря в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна "Онега" завершена. Поисково-спасательные работы прекращены", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задействованные в поисках суда возвращаются в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу.
В ближайшее время в район крушения подойдет буксир Росрыболовства, который будет заниматься мониторингом дна.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все 17 моряков, поиски которых велись несколько дней, погибли.
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Происшествия , Росрыболовство , Архангельская Область , Москва , Мурманская Область
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