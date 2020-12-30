Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Калви продлили запрет на общение с фигурантами дела до лета 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 35 минут назад
Калви продлили запрет на общение с фигурантами дела до лета
Фото: РИА Новости
Основателю инвестфонда Baring Vostok и гражданину США Майклу Калви продлен запрет покидать дом ночью и общаться с фигурантами дела, сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

«Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня», — цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Согласно решению суда, Калви запрещено выходить из дома ночью, разговаривать с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке.
Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».
В ноябре Верховный суд России освободил фигурантов дела основателя Калви, в том числе и его самого.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Двое спасенных моряков с «Онеги» оказались гражданами России Двое спасенных моряков с «Онеги» оказались гражданами России Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве В Казани обнаружили тело дознавателя в отделе полиции В Казани обнаружили тело дознавателя в отделе полиции
Комментарии
Происшествия , Шерзод Юсупов , Майкл Калви , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение