В подмосковном ресторане сгорел человек 

В здании сгоревшего ресторана «Дюшес» в Люберцах было обнаружено тело человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Личность погибшего устанавливается.

Инцидент произошел 29 декабря. Возгорание произошло в помещении ресторана, расположенного на первом этаже трехэтажного дома. На двух других этажах здания расположена гостиница. После того, как возник пожар, из заведения выбежали 12 человек. Прибывшие на вызов сотрудники спасательных служб эвакуировали 27 человек из рядом стоящего жилого дома из-за угрозы перехода огня. Тушение пожара потребовало значительных сил и средств, в результате возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности.

Глава Люберец Владимир Ружицкий в общении с журналистами заявил, что на месте происшествия работали четыре пожарных расчета, сообщает издание Люберцы.рф.

Он заявил, что изначально спасателям сообщили о возгорании кровли здания. По словам Ружицкого, из горящего дома были эвакуированы 67 человек.

По данным ТАСС, огонь на площади более 700 квадратных метров удалось ликвидировать за несколько часов. В ходе осмотра помещений сгоревшего ресторана спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Каргат Новосибирской области в пожаре погибли пять человек, трое из которых — дети. Огонь вспыхнул в частном доме, где проживала неблагополучная семья. После того, как возгорание удалось потушить, на пепелище спасатели обнаружили тела пятерых погибших: самому младшему ребенку было 2 года, старшему — 12 лет. В трагедии также скончались глава семьи и его знакомый. Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».