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Россиянин сел пожизненно за расправу над женой и ее дочерью-инвалидом 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин сел пожизненно за расправу над женой и ее дочерью-инвалидом
Фото: СК РФ
В Орловской области к пожизненному заключению в колонии особого режима приговорен 44-летний житель Тульской области, убивший свою гражданскую жену и ее дочь-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
По данным следствия, в ноябре 2015 года у осужденного возник конфликт с его 52-летней сожительницей, с которой он проживал в Новомосковском районе Тульской области. Мужчина задушил потерпевшую, а затем вывез ее дочь у которой была инвалидность по неврологическому заболеванию в Орловскую область, где в лесополосе убил девушку и засыпал тело ветками. Затем он вернулся домой забрал тело убитой сожительницы и спрятал его в безлюдном месте у проезжей части.
Следователи возбудили и расследовали уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Осужденный в ходе расследования полностью признал свою вину. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление.
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Происшествия , ФСИН , Орловская Область , Тульская Область
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